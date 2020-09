Guardacoste morto per salvare due ragazzi, il cognato: “Mandato in mare allo sbaraglio” (Di lunedì 28 settembre 2020) “Aurelio Visalli e i suoi colleghi sono stati mandati allo sbaraglio, non avevano nemmeno i salvagente, Ci sono responsabilità molto gravi per quello che è accaduto”. Il cognato di Aurelio Visalli, il sottufficiale della Guardia costiera morto dopo essersi gettato in mare al largo di Milazzo per salvare due ragazzi in pericolo, denuncia la mancanza di equipaggiamento che potrebbe essere stata decisiva nel determinare la morte del Guardacoste. Antonio Crea, comandante dei vigili urbani di Venetico, in Sicilia e cognato di Visalli, intervistato dal Tgr Rai Sicilia, ha raccontato: “Non potevano uscire con la motovedetta e li hanno mandati in mare senza equipaggiamento, con la divisa normale, solo con un ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 settembre 2020) “Aurelio Visalli e i suoi colleghi sono stati mandatisbaraglio, non avevano nemmeno i salvagente, Ci sono responsabilità molto gravi per quello che è accaduto”. Ildi Aurelio Visalli, il sottufficiale della Guardia costieradopo essersi gettato inal largo di Milazzo perduein pericolo, denuncia la mancanza di equipaggiamento che potrebbe essere stata decisiva nel determinare la morte del. Antonio Crea, comandante dei vigili urbani di Venetico, in Sicilia edi Visalli, intervistato dal Tgr Rai Sicilia, ha raccontato: “Non potevano uscire con la motovedetta e li hanno mandati insenza equipaggiamento, con la divisa normale, solo con un ...

