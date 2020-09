Demet Özdemir, sapete chi presta la voce all’attrice in Daydreamer? Il suo successo in Italia è anche merito della sua doppiatrice (Di lunedì 28 settembre 2020) La serie di Canale 5 “Daydreamer – Le ali del sogno” è al momento tra le più viste della tv, il successo è sicuramente merito oltre che della storia romantica, dei due protagonisti, ovvero Sanem Aydin e Can Devit, interpretati dagli attori turchi di successo, Demet Özdemir e Can Yaman. Ma dietro al loro successo in Italia c’è sicuramente anche il lavoro di alcuni professionisti del doppiaggio. Se infatti vi abbiamo già parlato di chi si nasconde dietro la voce Italiana di Can, ovvero il doppiatore Daniele Giuliani, adesso vi sveliamo chi c’è invece dietro la voce Italiana di ... Leggi su virali.video (Di lunedì 28 settembre 2020) La serie di Canale 5 “– Le ali del sogno” è al momento tra le più vistetv, ilè sicuramenteoltre chestoria romantica, dei due protagonisti, ovvero Sanem Aydin e Can Devit, interpretati dagli attori turchi diÖzdemir e Can Yaman. Ma dietro al loroinc’è sicuramenteil lavoro di alcuni professionisti del doppiaggio. Se infatti vi abbiamo già parlato di chi si nasconde dietro lana di Can, ovvero il doppiatore Daniele Giuliani, adesso vi sveliamo chi c’è invece dietro lana di ...

scarlet47952566 : Aggiornamento: sempre questo amico turco sostiene che in turchia pensano che a Demet Özdemir non piaccia affatto Can Yaman. E io ?????? - princezayno : RT @mariaferroso95: In una prossima vita vorrei rinascere Demet Özdemir. Guardatela. È semplicemente meravigliosa ???? #DayDreamer #DemetÖz… - _Valentinaae_ : SOLO IO NOTO UNA SOMIGLIANZA TRA DEMET ÖZDEMIR E ALESSANDRA MASTRONARDI ?? - LarujaD : RT @PrincipessaDemo: Chi fa ridere, piangere ed emoziona in Erkenci kus è Demet Özdemir, OGGI è più chiaro che mai ???????? #DayDreamer ???? #D… - mariaferroso95 : In una prossima vita vorrei rinascere Demet Özdemir. Guardatela. È semplicemente meravigliosa ???? #DayDreamer… -

Ultime Notizie dalla rete : Demet Özdemir