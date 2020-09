Covid-19 | la Confcommercio dice ‘no’ ad un nuovo lockdown

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCampania pronta alla mobilitazione generale se il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, dovesse confermare la decisione di chiudere nuovamente le attività commerciali. Provvedimento inaccettabile perCampania che chiede con urgenza un incontro in Regione. ‘Le dichiarazioni del presidente De Luca su nuove possibili chiusure delle attività commerciali per arginare il diffondersi dell’epidemia di contagi da19 – spiegano i presidenti di Napoli, Caserta e Salerno, Carla Della Corte, Lucio Sindaco e Giuseppe Gagliano – stanno generando non poche ansie tra gli operatori del settore che temono gli effetti nefasti di un secondo. Un’ipotesi che va assolutamente scongiurata. Le serrate di ...