Bilancio Ue e Recovery Fund, ecco la proposta tedesca sul requisito dello Stato di diritto (Di lunedì 28 settembre 2020) La Germania prova a dare un'accelerata alla trattativa tra il Consiglio e il Parlamento europeo per l'approvazione del Bilancio comunitario per il 2021-2027, legato a doppio filo al Next Generation Eu, il cosiddetto Recovery Fund. La presidenza di turno tedesca dell'Ue è pronta a presentare la sua proposta sul meccanismo che legherà l'ottenimento dei fondi europei al rispetto dello Stato di diritto. La condizionalità sullo Stato di diritto è una delle questioni che tiene in ostaggio le trattative, che non è entrata nell'intesa tra i leader del 21 luglio scorso per evitare che le posizioni di Paesi dell'est come Polonia e Ungheria si irrigidissero ...

Tra manovra di bilancio di dicembre e risorse del Recovery plan potrebbero essere stanziati almeno €3 miliardi come iniziative europee Ipcei ...

Consiglio e Parlamento Ue si scontrano sullo stato di diritto e sul bilancio 2021-2027: senza un accordo l'erogazione degli aiuti rischia di essere rimandata. Gli ostacoli da superare e il tentativo ...

Tra manovra di bilancio di dicembre e risorse del Recovery plan potrebbero essere stanziati almeno €3 miliardi come iniziative europee Ipcei ...Consiglio e Parlamento Ue si scontrano sullo stato di diritto e sul bilancio 2021-2027: senza un accordo l'erogazione degli aiuti rischia di essere rimandata. Gli ostacoli da superare e il tentativo ...