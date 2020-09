Berlusconi ancora positivo al coronavirus, slitta il processo Ruby ter (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set – Silvio Berlusconi è ancora positivo al coronavirus, pertanto il processo Ruby ter si ferma. Il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta di legittimo impedimento avanzata dai giorni scorsi dall’avvocato Federico Cecconi e rinviato il dibattimento che vede l’ex premier imputato per corruzione in atti giudiziari insieme ad altre 28 persone, molte accusate anche di falsa testimonianza. Il legale ha depositato ai giudici della settima sezione penale del tribunale milanese la certificazione medica che attesta la positività al coronavirus dell’imputato Berlusconi che ovviamente non potrà essere presente in udienza fino a quando non risulterà negativo al doppio tampone. Pertanto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set – Silvioal, pertanto ilter si ferma. Il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta di legittimo impedimento avanzata dai giorni scorsi dall’avvocato Federico Cecconi e rinviato il dibattimento che vede l’ex premier imputato per corruzione in atti giudiziari insieme ad altre 28 persone, molte accusate anche di falsa testimonianza. Il legale ha depositato ai giudici della settima sezione penale del tribunale milanese la certificazione medica che attesta la positività aldell’imputatoche ovviamente non potrà essere presente in udienza fino a quando non risulterà negativo al doppio tampone. Pertanto ...

