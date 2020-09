Aumento stipendio presidente Inps | importo e chi ha deciso la cifra

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 28 settembre 2020) IlPasquale Tridico si è aumentato lo: negli ultimi giorni, probabilmente, non avrete sentito parlare d’altro. E dopo la notizia, le reazioni dei politici e l’indignazione dell’opinione pubblica, in un periodo peraltro abbastanza delicato dal punto di vista economico per gli italiani. Alle prime avvisaglie di burrasca, tuttavia, Tridico hadi correre ai ripari, scrivendo una lettera a Repubblica e rispondendo ad alcune domande a La Stampa.Segui Termometro Politico su Google News: ilPasquale Tridico risponde A Repubblica, Tridico afferma che le accuse nei suoi confronti partono da affermazioni false. “Per effetto del decreto interministeriale ...