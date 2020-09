Aspi: manleva resta nodo da sciogliere, domani cda Atlantia per risposta a governo /Adnkronos (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set. (Adnkronos) – Alla vigilia del 30 settembre, il termine fissato dal governo per ottenere una risposta nel difficile dossier Autostrade per l’Italia, si riuniscono i Cda di Atlantia e di Aspi. Secondo quanto apprende l’Adnrkonos domani i board delle due società dovrebbero riunirsi per valutare due bozze di risposta distinte da inviare al governo entro mercoledì. Il governo intende portare avanti il percorso deciso il 14 luglio con Atlantia per consentire l’ingresso di Cdp in Aspi ma la trattativa si è arenata sulla questione della manleva legale fortemente voluta dalla Cassa Depositi e Prestiti.La holding non vuole ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set. () – Alla vigilia del 30 settembre, il termine fissato dalper ottenere unanel difficile dossier Autostrade per l’Italia, si riuniscono i Cda die di. Secondo quanto apprende l’Adnrkonosi board delle due società dovrebbero riunirsi per valutare due bozze didistinte da inviare alentro mercoledì. Ilintende portare avanti il percorso deciso il 14 luglio conper consentire l’ingresso di Cdp inma la trattativa si è arenata sulla questione dellalegale fortemente voluta dalla Cassa Depositi e Prestiti.La holding non vuole ...

