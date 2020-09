Al pronto soccorso 40enne ubriaca afferma | “Sono Julia Roberts” ma…

(Di lunedì 28 settembre 2020) Una donna di 40 anni si è presentataaldi Vigevano, lo scorso luglio,ndo di essereRoberts. Non aveva con sé alcun documento, per cui non si è potuta attestare la sua vera identità. Ad ora è attualmente ricoverata nel reparto di psichiatria del San Matteo, Pavia. Ma vediamo cosa è successo. Da Hollywood a Vigevano: questo stando alle dichiarazioni di una fantomatica donna, che avrebbe misteriosamente perso la memoria. Secondo La Provincia Pavese, la quarantenne era già stata avvistata alla stazione di Mortara. Priva di documenti, dei passanti hanno allertato le forze dell’ordine per l’evidente stato confusionale, a causa dell’alcol. La polizia ha provato a calmarla, tuttavia si è trovata ...

Una donna di 40 anni si è presentata ubriaca al pronto soccorso di Vigevano, lo scorso luglio, affermando di essere Julia Roberts. Non aveva con sé alcun documento, per cui non si è potuta attestare l ...