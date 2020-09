Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 27 SETTEMBREORE 18:20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO AGGIORNAMENTO SULLA DIRAMAZIONESUD PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO AL MOMENTO SI CIRCOLA SOLO SU UNA CORSIA DI MARCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO NELLE DUE CARREGGIATE TRA LE USCITE APPIA E PRENESTINA PER MALTEMPO STESSA SITUAZIONE SULLA DIRAMAZIONENORD PER CHI SI STA IMMETTENDO SULLO SVINCOLO DEL RACCORDO IN MERITO AL MALTEMPO PROSEGUE NELLA GIORNATA DI OGGI ALLERTA ARANCIONE DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE CON PRECIPITAZONI CON FORTI TEMPORALI E PIOGGE SU TUTTA LA...