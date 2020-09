Udinese, il Leeds non affonda il colpo: De Paul può restare (Di domenica 27 settembre 2020) Calciomercato Udinese: il Leeds non alza l’offerta per De Paul che potrebbe così restare in bianconero Rodrigo De Paul piace al Leeds, ma oggi scenderà ancora in campo con la maglia dell’Udinese. E potrebbe ancora per una stagione. A una settimana dal termine del calciomercato, infatti, il club inglese non sembra poter affondare il colpo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Udinese continua a chiedere 35-40 milioni per l’argentina e il Leeds non avrebbe la forza economica per arrivare simile cifra. E così De Paul potrebbe restare ancora un altro anno in bianconero. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Calciomercato: ilnon alza l’offerta per Deche potrebbe cosìin bianconero Rodrigo Depiace al, ma oggi scenderà ancora in campo con la maglia dell’. E potrebbe ancora per una stagione. A una settimana dal termine del calciomercato, infatti, il club inglese non sembra poterre il. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’continua a chiedere 35-40 milioni per l’argentina e ilnon avrebbe la forza economica per arrivare simile cifra. E così Depotrebbeancora un altro anno in bianconero. Leggi su ...

AleGobbo87 : RT @BianconeriZonIt: Se esce #DouglasCosta (dando per scontata la rescissione di #Khedira), allora la #Juventus farà un tentativo per Rodri… - MomentiCalcio : #Udinese, #De Paul si allontana dal #Leeds: la situazione - WolfMercato : L'Udinese non ha abbassato il prezzo su De Paul, quindi il Leeds è su Kerk. Lo stesso intermediario che aveva propo… - salvione : Udinese, il Leeds vuole De Paul ma per l'argentino servono 45 milioni - sportli26181512 : Udinese, il Leeds vuole De Paul ma per l'argentino servono 45 milioni: Le parti sono distanti sulle cifre dell'oper… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Leeds Udinese, il Leeds vuole De Paul ma per l'argentino servono 45 milioni Corriere dello Sport Udinese, il Leeds non affonda il colpo: De Paul può restare

Rodrigo De Paul potrebbe restare ancora una stagione all'Udinese. Il Leeds infatti non avrebbe la forza economica per acquistarlo ...

Udinese, il Leeds vuole De Paul ma per l'argentino servono 45 milioni

Le parti sono distanti sulle cifre dell'operazione, ma il possibile ritorno in Friuli di Pereyra potrebbe convincere Pozzo ad abbassare le richieste economiche ...

Rodrigo De Paul potrebbe restare ancora una stagione all'Udinese. Il Leeds infatti non avrebbe la forza economica per acquistarlo ...Le parti sono distanti sulle cifre dell'operazione, ma il possibile ritorno in Friuli di Pereyra potrebbe convincere Pozzo ad abbassare le richieste economiche ...