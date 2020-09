Turista lascia una recensione negativa a un hotel, ora rischia 2 anni di carcere (Di domenica 27 settembre 2020) lascia una recensione negativa a un hotel, ora rischia due anni di carcere Non ha gradito particolarmente il soggiorno a Sea View Resort di Koh Chang, in Thailanda, per cui ha lasciato una serie di recensioni negative che ad oggi potrebbero costargli caro. La sfortunata esperienza è quella di Wesley Barnes, un Turista americano che, a causa delle recensioni negative, potrebbe rischiare fino a due anni di carcere. Barnes avrebbe lasciato le recensioni in questione su Tripadvisor; in più, pare che il Turista non abbia pagato una sovrattassa per aver consumato alcolici acquistati al fuori dell’hotel. “Personale ... Leggi su tpi (Di domenica 27 settembre 2020)unaa un, oraduediNon ha gradito particolarmente il soggiorno a Sea View Resort di Koh Chang, in Thailanda, per cui hato una serie di recensioni negative che ad oggi potrebbero costargli caro. La sfortunata esperienza è quella di Wesley Barnes, unamericano che, a causa delle recensioni negative, potrebbere fino a duedi. Barnes avrebbeto le recensioni in questione su Tripadvisor; in più, pare che ilnon abbia pagato una sovrattassa per aver consumato alcolici acquistati al fuori dell’. “Personale ...

