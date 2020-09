TGS 2020 | Dynasty Warriors 9 Empires arriverà su next-gen

Leggi su tuttotek

(Di domenica 27 settembre 2020) Direttamente dal TGSarriva l’annuncio di Koei Tecmo per il primo titolo-gen di una delle sue serie di punta: presentatoCome ben sappiamo, la seriecomprende una lunga serie di titoli, basati su diversi brand. Ad esempio, Hyrule: Age of Calamity non è poi così lontanto, giusto qualche mese, e Koei Tecmo è già impegnata sullo sviluppo del primo titolo-gen per la serie. Direttamente dal Tokyo Game Showarriva la conferma chearriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ed S e PC via Steam nel corso del ...