Referendum in Svizzera, resta la libera circolazione con l'Unione Europea (Di domenica 27 settembre 2020) Il Referendum della Svizzera ha respinto la proposta della destra sovranista sulla libera circolazione dei cittadini europei nel Paese. Solo il Canton Ticino favorevole Foto PixabayReferendum Svizzera Gli elettori elvetici hanno bocciato l'iniziativa della destra sovranista. L'idea era quella di porre fine alla libera circolazione delle persone con l'Unione Europea. Un'immigrazione moderata secondo la destra. I primi dati della consultazione parlano di una vittoria del no che ottiene percentuali oscillanti tra il 63 e 67 per cento. Controtendenza nel Canton Ticino dove i sì vincono con il 54,5%. Se il tutto fosse confermato sarebbe una sconfitta pesante per i promotori del

