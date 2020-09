Problemi di parcheggio alla scuola di Coreglia. I genitori scrivono a Remaschi: 'Trovare soluzione' (Di domenica 27 settembre 2020) di andrea cosimini Sono più di 50 le firme raccolte per sottoscrivere la lettera, protocollata il 25 settembre, che i genitori hanno voluto indirizzare al neo-eletto sindaco Marco Remaschi per ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di domenica 27 settembre 2020) di andrea cosimini Sono più di 50 le firme raccolte per sottoscrivere la lettera, protocollata il 25 settembre, che ihanno voluto indirizzare al neo-eletto sindaco Marcoper ...

MarcoCantamessa : @enrigoletto @gbponz Non esiste quasi traffico auto nel centro storico di Torino. Si arriva e si parcheggia in un s… - french____toast : E ora seduto nella mia safe box (la mia macchina ferma in un parcheggio) a tentare di abbassare il battito cardiaco… - TAXICABria : RT @TaxiTorino011: Da domani 26 settembre fino a Domenica 4 ottobre Lingotto Fiere Torino ospita Expocasa. Volete scoprire le ultime tenden… - TaxiTorino011 : Da domani 26 settembre fino a Domenica 4 ottobre Lingotto Fiere Torino ospita Expocasa. Volete scoprire le ultime t… - camillatwitt3r : mi hanno tagliato la strada in 7 al parcheggio dell'8 ma che cazzo di problemi avete -

Ultime Notizie dalla rete : Problemi parcheggio Il Pd: "Campo Parignano, tanti problemi. No parcheggi a pagamento" il Resto del Carlino "Bene i lavori nelle scuole, ma ci sono problemi di assembramento all'ingresso"

Roberto Neri del coordinamento Noi per Sansepolcro punta il dito sui problemi di assembramento che si verificano all'entrate e all'uscita da scuola ...

“Le jacarande di Cagliari rischiano di crollare, ma per colpa di come sono stati rifatti i marciapiedi”

L'opinione di Marcello Roberto Marchi: "Le jacarande non rischiano di cadere al suolo perchè sono vecchie, come qualcuno sostiene dopo il temporale dell'altro ieri, ma semplicemente a causa dei lavor ...

Roberto Neri del coordinamento Noi per Sansepolcro punta il dito sui problemi di assembramento che si verificano all'entrate e all'uscita da scuola ...L'opinione di Marcello Roberto Marchi: "Le jacarande non rischiano di cadere al suolo perchè sono vecchie, come qualcuno sostiene dopo il temporale dell'altro ieri, ma semplicemente a causa dei lavor ...