Milazzo, morto il militare disperso in mare per salvare un 15enne dall'annegamento

Era scomparso ieri, sabato 26 settembre, il militare della Guardia Costiera di Milazzo. Si era tuffato per salvare la vita ad un 15enne che rischiava di annegare, scomparendo poi fra le onde. Oggi il mare ha restituito il suo cadavere. La città di Milazzo (Messina) ha annullato la visita di Luigi Di Maio in segno di rispetto verso la famiglia del defunto. Un caso analogo si è verificato in Sardegna lo scorso agosto. Il sacrificio per salvare un ragazzo Aurelio Visalli aveva 40 anni, era sposato e padre di 2 bambini. Secondo capo della Guardia Costiera di Milazzo, ieri è scomparso in mare, al largo di Milazzo, dopo aver salvato la vita di un 15enne. Il ragazzo si era tuffato ...

