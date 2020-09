Lega: Salvini, 'no a ingresso nel Ppe' (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "No" all'ingresso della Lega nel Ppe. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite su Canale 5 di 'Non è la D'Urso'. "Ho chiesto il voto agli italiani -aggiunge- per cambiare l'Europa, vado a cambiare l'Europa con la Merkel? Con tutto il rispetto per la Merkel che fa l'interesse dei tedeschi". Leggi su iltempo (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "No" all'dellanel Ppe. Lo dice il segretario della, Matteo, ospite su Canale 5 di 'Non è la D'Urso'. "Ho chiesto il voto agli italiani -aggiunge- per cambiare l'Europa, vado a cambiare l'Europa con la Merkel? Con tutto il rispetto per la Merkel che fa l'interesse dei tedeschi".

