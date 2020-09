Illuminate su Rai 3 la nuova edizione parte lunedì 28 settembre da Sandra Mondaini

Leggi su dituttounpop

(Di domenica 27 settembre 2020)su Rai 3 in seconda serata debutta lunedì 28con il ricordo diTornain seconda serata su Rai 3 da lunedì 28alle 23:15. Terzadella docu-serie composta da 4 puntate prodotte da Anele in collaborazione con Rai3, che raccontano quattro icone italiane, sicon, poi si passa alla poetessa Alda Merini, la cantante lirica Renata Tebaldi e l’architetto Gae Aulenti. Le puntate sono disponibili su Rai Play in streaming sia live che on demand per rivedere le puntate. Incrociando narrazione cinematografica, documenti d’archivio e testimonianze dirette, i quattro docu-film ripercorrono le vicende di quattro donne ...