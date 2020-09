Firenze. Sconti sull’Imu per i proprietari che riducono l’affitto (Di domenica 27 settembre 2020) Una forte riduzione sull’Imu (dall’1,06% allo 0,46%) per i proprietari di immobili adibiti a civile abitazione affittati con canone concordato, che applichino un affitto inferiore di almeno il 10% rispetto al canone massimo previsto dagli accordi territoriali. Con la proposta di delibera di approvazione del regolamento Imu dell’assessore al bilancio, in accordo con l’assessore alla casa, la giunta comunale ha dato seguito anche agli impegni assunti con gli accordi territoriali tra associazioni dei proprietari e degli inquilini firmati nel corso del 2020. Con questo atto, che dovrà essere sottoposto al consiglio comunale, Palazzo Vecchio ha previsto per ogni immobile adibito a civile abitazione interamente affittato ad un privato che acquisisca la residenza anagrafica nell’immobile – con un unico contratto ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 27 settembre 2020) Una forte riduzione sull’Imu (dall’1,06% allo 0,46%) per idi immobili adibiti a civile abitazione affittati con canone concordato, che applichino un affitto inferiore di almeno il 10% rispetto al canone massimo previsto dagli accordi territoriali. Con la proposta di delibera di approvazione del regolamento Imu dell’assessore al bilancio, in accordo con l’assessore alla casa, la giunta comunale ha dato seguito anche agli impegni assunti con gli accordi territoriali tra associazioni deie degli inquilini firmati nel corso del 2020. Con questo atto, che dovrà essere sottoposto al consiglio comunale, Palazzo Vecchio ha previsto per ogni immobile adibito a civile abitazione interamente affittato ad un privato che acquisisca la residenza anagrafica nell’immobile – con un unico contratto ...

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Sconti Firenze, sconti sull'Imu per i proprietari che riducono l'affitto 055firenze Consiglio comunale di lunedì: emergenza COVID-19 e nuove aliquote Imu 2020

Le delibere di adozione di provvedimenti economico-finanziari. Stella (FI): "Chiediamo la Zona Economica Speciale per Firenze, strutture ricettive e ristoranti in crisi nera". Sconto di quattro mesi s ...

