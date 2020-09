Doom Patrol, Timothy Dalton sulla seconda stagione: "Caulder non è un eroe, ma lo puoi capire" (Di domenica 27 settembre 2020) ... chiediamo a Dalton se condivide questo spaesamento già dalla lettura dei copioni: "Prima di ogni altra reazione, di solito innanzitutto scoppio a ridere mentre leggo! E' una produzione così strana, ... Leggi su comingsoon (Di domenica 27 settembre 2020) ... chiediamo ase condivide questo spaesamento già dalla lettura dei copioni: "Prima di ogni altra reazione, di solito innanzitutto scoppio a ridere mentre leggo! E' una produzione così strana, ...

Abbiamo parlato con Timothy Dalton del suo "Chief" nella seconda stagione di Doom Patrol su Amazon Prime Video. Doom Patrol 2 sarà disponibile in streaming dal 28 settembre.

Doom Patrol: La seconda stagione su Prime Video da fine settembre

Amazon Prime Video ha da poco annunciato la data di uscita relativa alla seconda stagione di Doom Patrol, la serie incentrata sui supereroi DC. Rilanciata su HBO Max negli Usa dallo scorso 25 maggio, ...

