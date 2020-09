Atp Amburgo: vince Rublev. Sinner parte bene a Parigi (Di domenica 27 settembre 2020) All’ATP Amburgo trionfa Andrey Rublev in rimonta nel finale. Dopo la convincente vittoria in semifinale contro Ruud, il russo si è ripetuto oggi in un match tiratissimo e ricco di colpi di scena (6-4, 3-6, 7-5). Niente da fare per il favorito Tsitsipas. Il numero 6 del ranking era arrivato alla finale dopo la difficile e stancante sfida contro Cristian Garin e oggi è crollato nel finale. Andrey Rublev (Getty Images)Nel primo set il greco concede due break consecutivi al russo e non riesce a recuperare. Rublev, approfittando delle leggerezze dell’avversario e tenendo sempre il servizio con tranquillità negli ultimi game, chiude quindi sul 6-4. Il secondo set riporta il match in parità: Tsitsipas toglie il servizio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 settembre 2020) All’ATPtrionfa Andreyin rimonta nel finale. Dopo la connte vittoria in semifinale contro Ruud, il russo si è ripetuto oggi in un match tiratissimo e ricco di colpi di scena (6-4, 3-6, 7-5). Niente da fare per il favorito Tsitsipas. Il numero 6 del ranking era arrivato alla finale dopo la difficile e stancante sfida contro Cristian Garin e oggi è crollato nel finale. Andrey(Getty Images)Nel primo set il greco concede due break consecutivi al russo e non riesce a recuperare., approfittando delle leggerezze dell’avversario e tenendo sempre il servizio con tranquillità negli ultimi game, chiude quindi sul 6-4. Il secondo set riporta il match in parità: Tsitsipas toglie il servizio ...

WeAreTennisITA : ?? Andrey Rublev vince ad Amburgo ?? Il 22enne conquista il suo primo titolo ATP 500 battendo Stefanos Tsitsipas per… - sportface2016 : Atp #Amburgo 2020, #Rublev batte #Tsitsipas in tre set e conquista il terzo titolo stagionale - TennisWebMag : Finale oggi nell'ATP 500 di Amburgo tra @AndreyRublev97 e @StefTsitsipas . Il russo ha interrotto in due set i sogn… - SuperTennisTv : Ultimo atto dell'#ATP 500 di Amburgo: in finale si scontreranno ???? Rublev e ????Tsitsipas! #tennis