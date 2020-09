Zingaretti: “Governo più stabile, anche se i trabocchetti contro il Pd non finiranno” (Di sabato 26 settembre 2020) ROMA – “Io credo che il sistema sia più stabile”. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti, intervistato a Riparte l’Italia. “Ma che si possa dire la parola ‘fine’ ai trabocchetti contro il Pd e contro il governo, non dipende da me e non lo direi perchè in questo paese viviamo di chiacchiericci e di trabocchetti…”, aggiunge.“STAGIONE PICCONI FINITA, ORA RICOSTRUZIONE E OPPOSIZIONI CAMBIERANNO” Leggi su dire (Di sabato 26 settembre 2020) ROMA – “Io credo che il sistema sia più stabile”. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti, intervistato a Riparte l’Italia. “Ma che si possa dire la parola ‘fine’ ai trabocchetti contro il Pd e contro il governo, non dipende da me e non lo direi perchè in questo paese viviamo di chiacchiericci e di trabocchetti…”, aggiunge.“STAGIONE PICCONI FINITA, ORA RICOSTRUZIONE E OPPOSIZIONI CAMBIERANNO”

