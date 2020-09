Traffico Roma del 26-09-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 settembre 2020) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’ascolto mattinata tranquilla sulle strade intorno alla capitale che pochi gli spostamenti fuori porta forse anche per via del maltempo che continua ad arrestare la regione con piogge e temporali sono Infatti previsti per gran parte della giornata Attenzione anche al forte vento vediamo la situazione in città chiusa ancora via Cerveteri all’altezza di piazza Re diper la pulizia della strada dell’olio perso in un incidente a Monteverde invece chiusa via Giambattista Marino per il taglio di un albero in via Traversari rallentamenti per incidente alle porte dinord sulla rotatoria per la Nomentana dopo Colleverde incidente con rallentamenti anche a Ostia in via deignoli all’incrocio con via delle Canarie per i dettagli di queste ...