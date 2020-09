Tale e Quale Show 2020: il vincitore della puntata del 25 settembre (VIDEO) (Di sabato 26 settembre 2020) Tale e Quale Show 2020 il vincitore della puntata del 25 settembre 2020 è Barbara Cola che canta “Proud Mary” di Tina Turner. Ecco il VIDEO. Ieri, venerdì 25 settembre è andata in onda la seconda puntata della decima edizione di Tale e Quale Show. Il varietà di Rai 1 andato in onda ieri sera, come ogni venerdì alle 21:15 circa su Rai 1, è condotto da Carlo Conti. Le regole sono sempre le stesse: i concorrenti si esibiscono ogni settimana, imitando, sia con la voce che nell’aspetto e nelle movenze, personaggi famosi. La seconda ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 26 settembre 2020)ildel 25è Barbara Cola che canta “Proud Mary” di Tina Turner. Ecco il. Ieri, venerdì 25è andata in onda la secondadecima edizione di. Il varietà di Rai 1 andato in onda ieri sera, come ogni venerdì alle 21:15 circa su Rai 1, è condotto da Carlo Conti. Le regole sono sempre le stesse: i concorrenti si esibiscono ogni settimana, imitando, sia con la voce che nell’aspetto e nelle movenze, personaggi famosi. La seconda ...

bastbux : Sulla blackface a tale e quale show... Non sarebbe stato più figo se invece di pitturare di nero persone bianche a… - bvselq : RT @silvisscc: Vecchia compagnia di liceo che pubblica una storia dove inquadra Lino a tale e quale ma come si permette lei non se lo merita - bvselq : RT @Marika_r1998: RAGA STO MORENDO HANNO LETTO IL MIO TWEET SU LINO A TALE E QUALE E LUI HA RISO!!!!! ADORO ADORO ADORO!!!!!!!! #taleequa… - Luanastretti1 : RT @rikycaso: @Barbara___2105 @AlessandroCere7 Intanto per il coraggio. Poi, quale autorità ha comminato tale sanzione? E' da uomini così c… - onlyrreputation : È inutile dire 'siamo nel 2020, a nessuno importa che tu sia gay' perché nel momento nel quale una celebrità fa com… -