Reazione a catena | Liorni in ginocchio dai fratelli Bartoloni | Record! | l' impresa impossibile dei Tre alla Seconda | si fa la storia

I fratelli Bartoloni fanno la storia a Reazione a catena. Il trio, nome d'arte Tre alla Seconda, battono il record dei Tre Forcellini e dei Tre di Denari, due "istituzioni" del fortunatissimo quiz condotto da Marco Liorni su Raiuno. I Bartoloni, campioni in carica dall'inizio del mese, raggiungono quota 25 puntate di permanenza in studio. Anche Liorni si è inchinato ai giovani maghi delle risposte: "I Tre Forcellini, che salutiamo, lo scorso anno si sono fermati a 24 puntate. I Tre di Denari, invece, di puntate ne hanno fatte 31 ma in due edizioni. Dunque le 25 puntate dei Tre alla Seconda in una sola edizione sono un Record!".

