MotoGP | Morbidelli conquista la Pole nel Gp di Catalogna

(Di sabato 26 settembre 2020) Francolaposition nel Gp di. Completano la prima fila Quartararo e Rossi, male Bagnaia e Dovizioso Francolaposition nel Gp di. Prima fila tutta Yamaha con Quartararo e Rossi, 5° Vinales. Male Bagnaia e Dovizioso, 14° e 17°. La cronaca della qualifiche Nella Q1 fuori Bagnaia e Dovizioso. Il pilota del Team Pramac sfiora la qualifica alla Q2 durante l’ultimo tentativo, ma domani partirà 14°. Malissimo il leader del Mondiale, che scatterà dalla 17esima posizione. Si qualificano Miller, chiamato a riscattare la deludente gara di Misano, e Nakagami. Fuori Rins, cosi come le due Honda. Nella Q2 partono benissimo Rossi e, ...

SkySportMotoGP : MORBIDELLI, POLE SPA-VEN-TO-SA! (?? #Q2) ?? Prima fila anche per il Dottore! I tempi ? - dodi_ahmad07 : RT @lucywiryono: Front row POLE : Morbidelli P2 : Quartararo P3 : ROSSI #CatalanGP #motogp - JesSanSan : RT @Motosan_es: ??? Parrilla de salida de MotoGP del GP de Barcelona 2020: Pole de Morbidelli con Rossi tercero - agasepoer : RT @lucywiryono: Front row POLE : Morbidelli P2 : Quartararo P3 : ROSSI #CatalanGP #motogp - rtl1025 : Franco #Morbidelli ha conquistato la pole position nel Gran Premio di #Catalogna in #Spagna. Terzo Valentino #Rossi… -

La griglia di partenza e i risultati delle qualifiche del Gran Premio di Catalogna 2020 di MotoGP, ottavo del Mondiale 2020. Franco Morbidelli ottiene la pole position: il pilota italiano (Petronas ...Dopo esser tornati velocemente in pista per un'ultima sessione di prove libere utile per trovare il set-up giusto, i piloti della MotoGP si sono nuovamente ... pole position stagionale è stato Franco ...