MotoGP, in Catalogna pole di Morbidelli e un grande Rossi: ecco la griglia di partenza (Di sabato 26 settembre 2020) Sorride la Yamaha e sorridono i tifosi italiani: Franco Morbidelli, in sella alla M1 del team Petronas, ha conquistato la pole nel gran premio di Catalogna in Spagna. Le qualifiche sul circuito di Montmelò sono state un dominio della casa di Iwata: secondo Fabio Quartararo (con l'altra Petronas) e terzo un grande Valentino Rossi, che ritrova la prima fila proprio nel giorno in cui ha ufficialmente prolungato per un altro anno la sua permanenza in MotoGP. Continuano a faticare invece le Ducati con Andrea Dovizioso – leader della classifica Mondiale – eliminato in Q1: partirà diciassettesimo. Nono il suo compagno di squadra Danilo Petrucci. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

