Maltempo in Italia, salvati i due alpinisti bloccati sul Gran Paradiso (Di sabato 26 settembre 2020) Prosegue l'ondata di Maltempo sull'Italia , con situazioni critiche in molte zone a causa soprattutto del forte vento . Sono stati più di mille gli interventi di soccorso effettuati dai vigili del ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo sull'Italia: vento e pioggia. Neve al nord e sul Gran Sasso. Tromba d'aria a Rosignano: due feriti #ANSA - MediasetTgcom24 : Neve in montagna, trombe d'aria e forte vento da nord a sud: Italia nella morsa del maltempo #maltempo… - DPCgov : #24settembre Una intensa ondata di maltempo sta interessando l'Italia con precipitazioni e venti fino a burrasca fo… - giubecc : RT @iconameteo: Guardate che differenza: in tutta Italia le #temperature sono letteralmente crollate! In alcune zone valori in picchiata an… - ClaraPorta4 : RT @plasticfreeit: Apriamo le danze con la provincia di Vicenza e domani in tutt’Italia tantissime città si dipingeranno di blu! Affrettati… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Italia CRONACA meteo DIRETTA: Italia flagellata dal MALTEMPO. TROMBE D'ARIA, NUBIFRAGI, NEVE e DANNI. VIDEO 3bmeteo Covid Lazio, 219 nuovi casi (129 a Roma). D'Amato: «Rispettare regole o mascherina sarà obbligatoria»

Riprese le attività del drive-in presso il parcheggio lunga sosta dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino dopo la sospensione di ieri a causa del maltempo e del forte vento. Nella Asl Roma 1 ...

METEO – NUBIFRAGI e MALTEMPO TRAVOLGONO la Toscana: 11 feriti e DANNI INCALCOLABILI, EVACUATE 2 famiglie, i dettagli

L’Italia sta assistendo ad una fase di prolungato ed intenso maltempo. Fin dal giorno dell’equinozio autunnale che quest’anno è avvenuto il 22 settembre, il flusso atlantico ha praticamente preso il c ...

