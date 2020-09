Maltempo, forti mareggiate sulla costa tirrenica: alberi caduti e nottata di interventi a Fiumicino, Ischia e Procida isolate [VIDEO] (Di sabato 26 settembre 2020) Oltre ai danni prodotti sulla terraferma con alberi caduti e coperture divelte, il forte vento che da ieri sferza l’Italia sta provocando forti mareggiate lungo la costa tirrenica. Occhi puntati anche sulla forte mareggiata in corso sul litorale romano, mentre alberi e pali caduti o pericolanti hanno costretto ad una nottata di interventi in tutto il territorio di Fiumicino con il forte vento che ha toccato anche i 90 chilometri orari sul litorale. “E’ stato soprattutto il vento a creare problemi in citta’ tra ieri pomeriggio e la notte scorsa, impegnando le nostre pattuglie e la Protezione Civile fino alle 3 del mattino”, dichiara la ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) Oltre ai danni prodottiterraferma cone coperture divelte, il forte vento che da ieri sferza l’Italia sta provocandolungo la. Occhi puntati ancheforte mareggiata in corso sul litorale romano, mentree palio pericolanti hanno costretto ad unadiin tutto il territorio dicon il forte vento che ha toccato anche i 90 chilometri orari sul litorale. “E’ stato soprattutto il vento a creare problemi in citta’ tra ieri pomeriggio e la notte scorsa, impegnando le nostre pattuglie e la Protezione Civile fino alle 3 del mattino”, dichiara la ...

