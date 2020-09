Inps, lo stipendio di Tridico aumenta a 150mila euro: con tutti gli arretrati (Di sabato 26 settembre 2020) Prima guadagnava 62mila euro l'anno, ora la sua busta paga è lievitata, anzi, più che raddoppiata, per arrivare a circa 150.000. Un aumento considerevole ma tutto a norma di legge, visto che tale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 settembre 2020) Prima guadagnava 62milal'anno, ora la sua busta paga è lievitata, anzi, più che raddoppiata, per arrivare a circa 150.000. Un aumento considerevole ma tutto a norma di legge, visto che tale ...

AnnalisaChirico : Poiché eccelle nel proprio ruolo, Pasquale Tridico, padre del reddito di cittadinanza all’italiana e presidente Inp… - sole24ore : Inps, aumento di stipendio retroattivo da 62mila a 150mila euro per il presidente Tridico - Giorgiolaporta : In pieno lockdown, mentre gli italiani non ricevevano la #cassaintegrazione e non sapevano come mangiare, #Tridico… - bertoncinicinzi : RT @VittorioSgarbi: Vogliamo parlare dell’INPS che un giorno sì e l’altro pure lancia l’allarme sulla difficoltà a pagare le pensioni ment… - LucianoBianch63 : RT @sole24ore: Inps, aumento di stipendio retroattivo da 62mila a 150mila euro per il presidente Tridico -