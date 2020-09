In Libano stallo su governo, premier designato Adib si dimette (Di sabato 26 settembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 26 settembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Il premier designato del Libano, Mustapha Adib, si è dimesso a fronte dello stallo nelle trattative per la formazione di un nuovo governo, dopo la crisi dell’esecutivo in seguito all’esplosione al por ...

