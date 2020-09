Iago Falque, ultimo tassello di calciomercato del Benevento? (Di sabato 26 settembre 2020) Prende il via con una giornata di ritardo il campionato del Benevento, dopo il rinvio dell’incontro con l’Inter al 30 settembre. I giallorossi, alla seconda stagione in Serie A, affronteranno questa sera alle ore 18 la Sampdoria, reduce dalla sconfitta contro la Juventus. Entusiasmo di Inzaghi per l’esordio, così come per i rinforzi giunti dal calciomercato. Nel mirino nelle ultime ore anche Iago Falque. Iago Falque (Getty Images)Benevento scatenato sul mercato: vicino Iago Falque Il Benevento si conferma tra le squadre più attive nella sessione attuale di calciomercato. Dopo aver definito l’arrivo di Glik, Lapadula, Ionita e Caprari, la neopromossa in Serie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 settembre 2020) Prende il via con una giornata di ritardo il campionato del, dopo il rinvio dell’incontro con l’Inter al 30 settembre. I giallorossi, alla seconda stagione in Serie A, affronteranno questa sera alle ore 18 la Sampdoria, reduce dalla sconfitta contro la Juventus. Entusiasmo di Inzaghi per l’esordio, così come per i rinforzi giunti dal. Nel mirino nelle ultime ore anche(Getty Images)scatenato sul mercato: vicinoIlsi conferma tra le squadre più attive nella sessione attuale di. Dopo aver definito l’arrivo di Glik, Lapadula, Ionita e Caprari, la neopromossa in Serie ...

