Gabriel Garko, Gabriele Rossi commenta dopo il Grande Fratello. E i dubbi sul 'caso Ares' aumentano (Di sabato 26 settembre 2020) Da anni si parla dell'amicizia speciale che lega Gabriel Garko e Gabriele Rossi, per altro confermata con un outing in piena regola da Tommaso Zorzi pochi giorni fa al Grande Fratello Vip, che a Matilde Brandi ha detto: "Gabriele mi ha detto di essere stato con Garko". Anche per questo c'era Grande attesa dopo la rivelazione di Garko sul "segreto di Pulcinella", come ha definito lui stesso il suo coming out in diretta al Grande Fratello Vip: il messaggio più atteso era ovviamente quello di Rossi, che il reality lo conosce bene avendo partecipato come concorrente alla prima edizione. "C'era una volta ...

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - simone_paciello : Comunque Gabriel Garko è una grandissima persona. Ha dimostrato di avere coraggio da vendere! #GFVIP - simone_paciello : Comunque a Gabriel Garko tra 11 secondi viene un infarto #GFvip - xslonelywolf : RT @trashloger: Comunque sono felicissima che Gabriel Garko abbia fatto coming out. Non oso immaginare come si sia sentito in tutti questi… - HIPPIEMVSIC : RT @foIkwt: stavo pensando al fatto che l’industria sia viscida, per anni hanno fatto passare gabriel garko per il womanizer e pensavo un p… -