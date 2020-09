Gabriel Garko fa coming out al GF Vip: la reazione di Gabriele Rossi (Di sabato 26 settembre 2020) “Da me avrete solo la verità”. Gabriel Garko l’aveva anticipato su Instagram poco prima della diretta del GF Vip e così è stato. L’attore, grande ospite della quinta puntata del reality di Alfonso Signorini, ha accettato di entrare nella Casa per incontrare Adua Del Vesco, sua ex fidanzata, ma soprattutto per raccontare per la prima volta la sua storia. Nel giardino, di fronte a una Adua visibilmente emozionata e che poco prima aveva incontrato il fidanzato Giuliano, l’attore ha letto una lunga lettera e aperto il sui cuore: “Noi due insieme abbiamo vissuto una bellissima favola, bella ma una favola – ha detto fra le lacrime – Nelle favole c’è chi le scrive e chi le interpreta e non so chi si diverte di più. Tu ti sei divertita? Neanche io”. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 settembre 2020) “Da me avrete solo la verità”.l’aveva anticipato su Instagram poco prima della diretta del GF Vip e così è stato. L’attore, grande ospite della quinta puntata del reality di Alfonso Signorini, ha accettato di entrare nella Casa per incontrare Adua Del Vesco, sua ex fidanzata, ma soprattutto per raccontare per la prima volta la sua storia. Nel giardino, di fronte a una Adua visibilmente emozionata e che poco prima aveva incontrato il fidanzato Giuliano, l’attore ha letto una lunga lettera e aperto il sui cuore: “Noi due insieme abbiamo vissuto una bellissima favola, bella ma una favola – ha detto fra le lacrime – Nelle favole c’è chi le scrive e chi le interpreta e non so chi si diverte di più. Tu ti sei divertita? Neanche io”. (Continua dopo la ...

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - simone_paciello : Comunque Gabriel Garko è una grandissima persona. Ha dimostrato di avere coraggio da vendere! #GFVIP - simone_paciello : Comunque a Gabriel Garko tra 11 secondi viene un infarto #GFvip - __kdms__ : RT @Una_Gioia_Mai: E ricordatevi che non è solo Gabriel Garko. Siamo in tanti come Gabriel Garko. Costretti a mentire, a vivere vite non pi… - pessimistgirl99 : RT @ggirlaalmighty: Harry Styles nella sua villa in Italia mentre guarda il Grande Fratello e sente la sua canzone usata per l’entrata di G… -