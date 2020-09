Gabriel Garko e il coming out un tanto al chilo (di F. Bagnasco) (Di sabato 26 settembre 2020) Gabriel Garko e il coming out un tanto al chilo Mi dia tre etti di coming out. Subito signore … Ops, mi sono scesi tre etti e mezzo, che faccio, lascio? L’attore torinese Gabriel Garko (all’anagrafe Dario Gabriel Oliviero) ieri sera su Canale 5, nella cornice caciarona della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha rivelato al Paese la propria omosessualità; quello che lui stesso poco dopo, a mezza bocca, avrebbe definito “Il segreto di Pulcinella”. Riferendosi a quanto la cosa fosse da anni di dominio pubblico fra gli addetti ai lavori dei media e dello spettacolo. Non però tra le inquiete e illuse casalinghe dello Stivale, che hanno a lungo sognato e pianto sulle fiction dove il nostro ... Leggi su tpi (Di sabato 26 settembre 2020)e ilout unalMi dia tre etti diout. Subito signore … Ops, mi sono scesi tre etti e mezzo, che faccio, lascio? L’attore torinese(all’anagrafe DarioOliviero) ieri sera su Canale 5, nella cornice caciarona della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha rivelato al Paese la propria omosessualità; quello che lui stesso poco dopo, a mezza bocca, avrebbe definito “Il segreto di Pulcinella”. Riferendosi a quanto la cosa fosse da anni di dominio pubblico fra gli addetti ai lavori dei media e dello spettacolo. Non però tra le inquiete e illuse casalinghe dello Stivale, che hanno a lungo sognato e pianto sulle fiction dove il nostro ...

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - simone_paciello : Comunque Gabriel Garko è una grandissima persona. Ha dimostrato di avere coraggio da vendere! #GFVIP - simone_paciello : Comunque a Gabriel Garko tra 11 secondi viene un infarto #GFvip - annakiara119 : RT @Una_Gioia_Mai: Meno male che ci siete voi che spiegate a Gabriel Garko come fare coming out, dove farlo, cosa avrebbe dovuto dire e cos… - repubblica : Gabriel Garko al Grande Fratello Vip fa coming out: 'Era il segreto di Pulcinella' -