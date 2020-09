Fabio Fazio torna in tv e già fa il martire: «Io bersaglio dei sovranisti, retrocesso su Rai Tre» (Di sabato 26 settembre 2020) Fabio Fazio non ha ancora iniziato e già piagnucola. Domenica torna su Raitre con Che tempo che fa, programma tra i più longevi di mamma Rai. Eppure non evita la lamentazione. «Quattro anni e tre reti, il mio è l’unico programma della storia che ha fatto Raitre, Raiuno, Raidue e ora di nuovo Raitre, un ritorno a casa. La Rai ha altre tredici reti, quindi c’è ancora spazio per il gioco dell’oca”. Ironizza ma non troppo il conduttore che motiva gli spostamenti tra le reti così: “Non credo siano state le scelte editoriali a determinare il valzer nelle reti ma la politica: quando vieni attaccato centinaia di volte da importantissimi esponenti del governo qualche domanda te la fai». Non ci libereremo di Roberto Saviano Come nelle migliori (si fa per dire) ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 settembre 2020)non ha ancora iniziato e già piagnucola. Domenicasu Raitre con Che tempo che fa, programma tra i più longevi di mamma Rai. Eppure non evita la lamentazione. «Quattro anni e tre reti, il mio è l’unico programma della storia che ha fatto Raitre, Raiuno, Raidue e ora di nuovo Raitre, un ritorno a casa. La Rai ha altre tredici reti, quindi c’è ancora spazio per il gioco dell’oca”. Ironizza ma non troppo il conduttore che motiva gli spostamenti tra le reti così: “Non credo siano state le scelte editoriali a determinare il valzer nelle reti ma la politica: quando vieni attaccato centinaia di volte da importantissimi esponenti del governo qualche domanda te la fai». Non ci libereremo di Roberto Saviano Come nelle migliori (si fa per dire) ...

