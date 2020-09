European Open, Rublev batte Ruub e vola in finale (Di sabato 26 settembre 2020) AMBURGO - il primo finalista dell'European Open è qui. Sulla terra rossa del Rothenbaum Tennis Center di Amburgo, il russo Andrey Rublev è riuscito ad imporsi in semifinale sull'avversario, il ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 settembre 2020) AMBURGO - il primo finalista dell'è qui. Sulla terra rossa del Rothenbaum Tennis Center di Amburgo, il russo Andreyè riuscito ad imporsi in semisull'avversario, il ...

AMBURGO - il primo finalista dell'European Open è Andreyi Rublev. Il tennista russo si è imposto in simifinale sull'avversario il norvegese Casper Ruud, battuto in due set con il punteggio di 6-4, 6-2 ...

EUROTOUR: NELL’IRISH OPEN AL VERTICE L’INGLESE AARON RAI

L’inglese Aaron Rai è rimasto con 135 (65 70, -5) colpi da solo al vertice del Dubai Duty Free Irish Open (European Tour) sul percorso del Galgorm Castle Golf Club (par 70), a Ballymena nell’Irlanda d ...

