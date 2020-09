Dieci chilometri di autostrada in monopattino: "Ero in ritardo per un colloquio di lavoro" (Di sabato 26 settembre 2020) In autostrada con un monopattino elettrico. È successo oggi nel tratto riminese della A14 in direzione Bologna. Il protagonista è un 20enne riminese intercettato dalla polizia stradale dopo le numerose segnalazioni degli automobilisti. Il giovane, fermato poco prima dell'area di servizio 'Rubicone est' dopo un viaggio di circa 10 km, si è giustificato con gli agenti dicendo di doversi recare a Cesena per un colloquio di lavoro e di aver imboccato l'arteria a pagamento per non far tardi. Il mezzo è stato sequestrato e il ragazzo è stato sanzionato per aver circolato con un veicolo non ammesso. Ad avvertire la centrale operativa della polizia stradale per l'Emilia Romagna sono stati diversi utenti in transito hanno segnalato la presenza di una persona che alla guida di ... Leggi su iltempo (Di sabato 26 settembre 2020) Incon unelettrico. È successo oggi nel tratto riminese della A14 in direzione Bologna. Il protagonista è un 20enne riminese intercettato dalla polizia stradale dopo le numerose segnalazioni degli automobilisti. Il giovane, fermato poco prima dell'area di servizio 'Rubicone est' dopo un viaggio di circa 10 km, si è giustificato con gli agenti dicendo di doversi recare a Cesena per undie di aver imboccato l'arteria a pagamento per non far tardi. Il mezzo è stato sequestrato e il ragazzo è stato sanzionato per aver circolato con un veicolo non ammesso. Ad avvertire la centrale operativa della polizia stradale per l'Emilia Romagna sono stati diversi utenti in transito hanno segnalato la presenza di una persona che alla guida di ...

