Covid in Italia | il professor Galli | il lockdown ci sta ancora proteggendo | ma l’equilibrio è fragile

Il professor Galli: «Il coronavirus non è significativamente cambiato. Il meccanismo del tampone adottato per le scuole? Si rischia di bloccare tutto, i genitori sono quarantenati in attesa dei risultati: abbiamo bisogno dei test rapidi»

Agenzia_Italia : In Italia la pandemia ha quintuplicato i casi di depressione - HuffPostItalia : L'Oms omaggia l'Italia: 'Ha reagito con forza al Covid e capovolto la traiettoria dell'epidemia' - MediasetTgcom24 : Scuola: 400 colpite da Covid in Italia, 75 chiuse - medicojunghiano : RT @GeMa7799: Il Cav ancora positivo al Covid Continua la convalescenza di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia ha rassicurato comu… - valentinadigrav : RT @Agenzia_Ansa: In Italia già 400 scuole sono state colpite da almeno un caso di #Covid, 75 sono state chiuse #Scuola #ANSA -