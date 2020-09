Cagliari-Lazio, Marusic: “Felice del gol, bella vittoria su un campo difficile” (Di sabato 26 settembre 2020) “Sono felice per il gol e per la prova della squadra, ancora di più però per la vittoria su un campo difficile“. Queste le prime parole di Adam Marusic, centrocampista della Lazio, al termine del match di Serie A 2020/2021 vinto 2-0 contro il Cagliari. “Giocare a destra o sinistra non mi cambia nulla, l’importante è dare sempre tutto” ha aggiunto il giocatore biancoceleste ai microfoni di Lazio Style Channel, “abbiamo limitato i loro attacchi, soffrendo poco. La nostra prova è stata perfetta su un campo molto ostico“. “Adesso recuperiamo le energie perché ci attendono due gare difficili contro Atalanta ed Inter, due squadre che corrono molto. Dovremo prepararci bene” ha concluso ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) “Sono felice per il gol e per la prova della squadra, ancora di più però per lasu undifficile“. Queste le prime parole di Adam, centrocampista della, al termine del match di Serie A 2020/2021 vinto 2-0 contro il. “Giocare a destra o sinistra non mi cambia nulla, l’importante è dare sempre tutto” ha aggiunto il giocatore biancoceleste ai microfoni diStyle Channel, “abbiamo limitato i loro attacchi, soffrendo poco. La nostra prova è stata perfetta su unmolto ostico“. “Adesso recuperiamo le energie perché ci attendono due gare difficili contro Atalanta ed Inter, due squadre che corrono molto. Dovremo prepararci bene” ha concluso ...

OfficialSSLazio : ?? Palazzo Doglio, hotel 5 stelle da poco inaugurato a Cagliari, ospita la Lazio per la trasferta in terra sarda - OfficialSSLazio : #CagliariLazio è anche il gol numero ?? di Tommaso Rocchi ?? “Bei ricordi a Cagliari, Lazio pronta per il debutto',… - Tg1Raiofficial : Nuove misure di sicurezza anti #COVID?19 e seconda giornata di #SerieA. In programma le partite Torino-Atalanta, Ca… - sportface2016 : #SerieA #calcio #Lazio, le parole di Adam #Marusic dopo la vittoria contro il #Cagliari - rompebanca : Final - Crystal Palace 1-2 Everton Final - West Bromwich Albion 3-3 Chelsea Final - Burnley 0-1 Southampton Serie A… -