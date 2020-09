Barbara D’Urso, ancora polemica sul decollete in bella mostra – FOTO (Di sabato 26 settembre 2020) Barbara D’urso ha infuocato i social col suo ultimo scatto bollente. Balcone in bella vista e flusso di commenti: “Raccogli le T***e e vai a casa!” Barbara D’Urso continua a far parlare di se. La meravigliosa e straripante conduttrice televisiva Mediaset si è mostrata in uno scatto bollente, dove mostra lo smalto, col decollete sullo … Questo articolo Barbara D’Urso, ancora polemica sul decollete in bella mostra – FOTO è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 26 settembre 2020)D’urso ha infuocato i social col suo ultimo scatto bollente. Balcone invista e flusso di commenti: “Raccogli le T***e e vai a casa!”D’Urso continua a far parlare di se. La meravigliosa e straripante conduttrice televisiva Mediaset si èta in uno scatto bollente, dovelo smalto, colsullo … Questo articoloD’Urso,sulinè stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

