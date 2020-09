Ultime Notizie Roma del 25-09-2020 ore 12:10 (Di venerdì 25 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione dalla Francesco Vitale in studio nel pieno delle polemiche per la nuova stretta sulle regole sanitarie sulla Francia piombano le nuove cifre record dei contagi 16096 soltanto nelle Ultime 24 ore un livello mai raggiunto superano per la prima volta il 1000 dopo la prima Ondata del coronavirus le di animazioni che ospitano mai 1048 pazienti giovedì morti per coronavirus sono stati 52 un numero che porta il totale 31511 anche noi italiani amiamo la libertà ma abbiamo a cuore anche la serietà lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è merito alle dichiarazioni del premier britannico Boris Johnson sugli inglesi che a differenza di italiani tedeschi amano la libertà le parole di Johnson alla camera dei comuni erano in replica ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 settembre 2020)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione dalla Francesco Vitale in studio nel pieno delle polemiche per la nuova stretta sulle regole sanitarie sulla Francia piombano le nuove cifre record dei contagi 16096 soltanto nelle24 ore un livello mai raggiunto superano per la prima volta il 1000 dopo la prima Ondata del coronavirus le di animazioni che ospitano mai 1048 pazienti giovedì morti per coronavirus sono stati 52 un numero che porta il totale 31511 anche noi italiani amiamo la libertà ma abbiamo a cuore anche la serietà lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è merito alle dichiarazioni del premier britannico Boris Johnson sugli inglesi che a differenza di italiani tedeschi amano la libertà le parole di Johnson alla camera dei comuni erano in replica ...

Il giornalista Michele Criscitiello ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione SportItalia Mercato, programma in onda sulla emittente SportItalia facendo il punto sulle trattative ...

Sconcerti: "Scudetto? Cambio il mio pensiero: Juve alla pari dell'Inter"

In un editoriale scritto per "Calciomercato.com", Maurizio Sconcerti cambia parere sulla lotta scudetto. La Juve, adesso, sarebbe alla pari dell'Inter, data prima per favorita assoluta per il titolo: ...

Il giornalista Michele Criscitiello ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione SportItalia Mercato, programma in onda sulla emittente SportItalia facendo il punto sulle trattative ...In un editoriale scritto per "Calciomercato.com", Maurizio Sconcerti cambia parere sulla lotta scudetto. La Juve, adesso, sarebbe alla pari dell'Inter, data prima per favorita assoluta per il titolo: ...