Traffico Roma del 25-09-2020 ore 11 | 30

(Di venerdì 25 settembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione brevi rallentamenti sul Raccordo Anulare carreggiata interna dallo svincolo della Pontina fino a via Cristoforo Colombo rallentamenti aNord code su via Flaminia Salaria rispettivamente dal raccordo avete due punti e da Villa Spada all'aeroporto dell'Urbe trafficata la tangenziale est verso lo stadio Olimpico rallentamenti da via Salaria a via dei Campi Sportivi prudenza per un incidente avvenuto su via Aurelia si rallenta all'altezza di via Nicola Lombardi direzione centro sciopero del trasporto pubblico oggi alo sciopero di 24 interessa ATACTPL e Cotral l'agitazione coinvolge bus tram e metropolitane e ferrovie urbane garantite le corse essenziali dalle 17 alle 20