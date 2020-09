Tavecchio attacca la Juventus | “Caso Suarez? Grave danno d’immagine”

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 settembre 2020) Carloha giudicato il presunto operato dellasul caso Luis, giudicandolo inaccettabile dal punto di vista etico. Il dirigente sportivo ed ex Presidente della Figc ha sentenziato in maniera negativa sul possibile coinvolgimento della prestigiosa societ&a; torinese in merito all’irregolarit&a; concernente l’abilitazione B1 di lingua italiana per l’nte uruguaiano, seppur poi trasferitosi altrove: “Se quello che si legge sul caso Juve-&e; vero, per il calcio italiano sarebbe und’immagine. Sui risvolti della Giustizia Sportiva non mi esprimo, bisognerebbe leggere le carte“. Queste sono le parole di ...