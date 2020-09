Supercoppa femminile A1 2020, Ragusa-Sesto San Giovanni 70-64: cronaca e tabellino (Di venerdì 25 settembre 2020) Nell’ultimo match valido per i quarti di finale della Supercoppa 2020 di Serie A1 femminile, la Passalacqua Ragusa sconfigge con il punteggio di 70-64 l’Allianz Geas Sesto San Giovanni e stacca il pass per la semifinale. Gara molto equilibrata dall’inizio alla fine e caratterizzata da un punteggio piuttosto basso, complici due ottime difese. Ciononostante, Bashaara Graves è stata capace di mettere a referto la prima doppia doppia della manifestazione in poco meno di tre quarti, venendo emulata dalla stella nascente Awak Kuier. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE.IT Supercoppa 2020: RISULTATI E ACCOPPIAMENTI cronaca – Ottimo avvio di Sesto San Giovanni, che mette a segno ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) Nell’ultimo match valido per i quarti di finale delladi Serie A1, la Passalacquasconfigge con il punteggio di 70-64 l’Allianz GeasSane stacca il pass per la semifinale. Gara molto equilibrata dall’inizio alla fine e caratterizzata da un punteggio piuttosto basso, complici due ottime difese. Ciononostante, Bashaara Graves è stata capace di mettere a referto la prima doppia doppia della manifestazione in poco meno di tre quarti, venendo emulata dalla stella nascente Awak Kuier. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE.IT: RISULTATI E ACCOPPIAMENTI– Ottimo avvio diSan, che mette a segno ...

