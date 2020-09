Sesso | 6 trucchetti che ogni uomo dovrebbe conoscere a 30 anni

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 25 settembre 2020) Nelimparare alcuni trucchi può mantenere le cose interessanti, può farti passare dal mediocre al top e ottenere orgasmi più intensi (sia per la tua partner, che per te), ma devi sapere che non tutti i trucchi sono uguali, alcuni funzionano meglio di altri e dobbiamo adattarli man mano che si cresce nella vita. Nella serie Friends, Monica dà a Chandler e Joe un ottimo consiglio per essere bravi nel, spiegando che, quando si tratta di soddisfare una donna, devi fare un piccolo sforzo e "preparare il terreno" con un buona sessione di preliminari. Monica sapeva che i suoi amici non erano più adolescenti di 18che sperimentavano cose nuove, sapeva che si stavano avvicinando ai trent'e che questo è un momento in cui molte cose iniziano a cambiare. A 30 ...