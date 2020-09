Roberta Ragusa dimenticata | “non sappiamo dove piangerla e lui si sposa con quella”

(Di venerdì 25 settembre 2020) I parenti diprotestano dopo la notizia che Antonio Logli dal carcere ha chiesto a Sara Calzolaio dirlo. antonio logli, sara calzolaio e nel riquadroAntonio Logli e Sara Calzolaio sino. La richiesta è stata fatta dal carcereè detenuto il marito di, e civilmente il matrimonio è fattibile dal momento che il comune di San Giuliano ha cancellatodall’anagrafe, come se fosse scontato che sia morta. Forse è morta davvero, ma quello che è certo, è stata. Logli aveva già l’amante prima della scomparsa della moglie dunque si preoccupa solo del carcere non certo della ...

PISA – Torna alla ribalta, Antonio Logli, 57enne condannato in via definitiva a vent’anni di reclusione per l’assassino e la distruzione del cadavere della moglie, Roberta Ragusa. Logli ha chiesto a S ...LEGGI ANCHE -> Lady Diana e il rapporto controverso con la cognata Sarah. Antonio Logli e Sara Calzolaio, storia di un amore pericoloso. Io e Antonio ci sposiamo e vorrei un figlio, questa la frase sh ...