Raffaele Fitto e la moglie positivi al Covid, rischio focolaio al comitato elettorale: Asl in allarme (Di venerdì 25 settembre 2020) Il candidato del centrodestra è sottoposto al tampone con la famiglia dopo la positività di un suo stretto collaboratore. Centinaia di persone hanno frequentato il comitato elettorale di Bari, al chiuso e senza mascherina. Il caso dei microfoni utilizzati da radio e tv per le...

