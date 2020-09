Monforte d’Alba, Suv piomba sui passanti nella piazza centrale: una morta e 4 feriti (Di venerdì 25 settembre 2020) Una persona è morta e 4 sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella piazza centrale di Monforte d’Alba, in provincia di Cuneo. Un suv, per cause da chiarire, è piombato su alcuni passanti in piazza Umberto I, di fronte ai clienti dei locali seduti nei dehors. La vittima è una donna. I carabinieri stanno ascoltando il conducente della vettura. L'articolo Monforte d’Alba, Suv piomba sui passanti nella piazza centrale: una morta e 4 feriti proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Una persona èe 4 sono rimaste ferite in un incidente avvenutodid’Alba, in provincia di Cuneo. Un suv, per cause da chiarire, èto su alcuniinUmberto I, di fronte ai clienti dei locali seduti nei dehors. La vittima è una donna. I carabinieri stanno ascoltando il conducente della vettura. L'articolod’Alba, Suvsui: unae 4proviene da Il Fatto Quotidiano.

LaStampa : Una donna morta e quattro feriti. - rotatonda : RT @A_Di_Marino: Cinque persone investite da un’auto in piazza a Monforte d'Alba, morta una donna - rep_torino : Auto piomba su passanti in piazza a Monforte d'Alba, un morto e tre feriti [di CARLOTTA ROCCI] [aggiornamento delle… - aledicicco : Alessandro Barbero a Monforte D'Alba per Attraverso Festival - 'La peste' - rotatonda : RT @StampaCuneo: Cinque persone investite da un’auto in piazza a Monforte d'Alba -

Ultime Notizie dalla rete : Monforte d’Alba