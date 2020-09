Maroni: "Europa e Sud, ecco gli errori di Salvini" (Di venerdì 25 settembre 2020) "Il segretario è un grande comunicatore ma ascolta poco. Io sindaco di Milano? Me lo chiedono in molti, è presto per parlarne" Leggi su quotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) "Il segretario è un grande comunicatore ma ascolta poco. Io sindaco di Milano? Me lo chiedono in molti, è presto per parlarne"

Presidente Maroni, alle regionali la Lega ha vinto o perso? "Mi aspettavo un 4-2 e non un 3-3. Pensavo che Fitto avrebbe vinto". Perché allora quest’aria da sconfitti dalle vostre parti? "Salvini avev ...

di Pierfrancesco De Robertis Presidente Maroni, alle regionali la Lega ha vinto o perso? "Mi aspettavo un 4-2 e non un 3-3. Pensavo che Fitto avrebbe vinto". Perché allora quest’aria da sconfitti dall ...

