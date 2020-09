“Ma non è possibile…”. Flavio Briatore e il Covid, la polemica è servita. Arrivano attacchi da tutte le parti (Di venerdì 25 settembre 2020) Dopo la degenza in ospedale, la quarantena e le polemiche sui suoi locali ecco che Flavio Briatore, dal suo domicilio a Monte Carlo torna a parlare. Sceglie Instagram per farlo e usa parole di elogio verso gli italiani e il governo per come ha gestito la pandemia ma le sue parole fanno discutere, dopo le critiche al governo delle scorse settimane. E tra i suoi follower c’è chi lo attacca apertamente. L’occasione è stata la nuova serrata in Inghilterra. Flavio Briatore conosce molto bene la realtà inglese, a Londra ha infatti numerosi interessi lavorativi e viaggia spesso nella capitale del regno di Elisabetta II. Anche per questo motivo ha voluto fare alcune precisazioni, rifacendosi alla risposta di Johnson durante l’ultimo Question Time, quando il primo ministro inglese ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Dopo la degenza in ospedale, la quarantena e le polemiche sui suoi locali ecco che, dal suo domicilio a Monte Carlo torna a parlare. Sceglie Instagram per farlo e usa parole di elogio verso gli italiani e il governo per come ha gestito la pandemia ma le sue parole fanno discutere, dopo le critiche al governo delle scorse settimane. E tra i suoi follower c’è chi lo attacca apertamente. L’occasione è stata la nuova serrata in Inghilterra.conosce molto bene la realtà inglese, a Londra ha infatti numerosi interessi lavorativi e viaggia spesso nella capitale del regno di Elisabetta II. Anche per questo motivo ha voluto fare alcune precisazioni, rifacendosi alla risposta di Johnson durante l’ultimo Question Time, quando il primo ministro inglese ha ...

CottarelliCPI : #BorisJohnson: nel Regno Unito ci sono più contagi che in Italia perché gli inglesi amano la libertà e non rispetta… - ZZiliani : Dopo la B con penalizzazione di Moggi, non vedremo certamente la B1 (vedi diploma rilasciato a Suarez) con o senza… - FBiasin : #Candreva -È stato utile all’#Inter nel processo di crescita che l’ha riportata dal 7° posto alla zona-Champions?… - cx_drm : #GFVIP Adua non si è incazzata perchè non fa il balletto, ma perchè pensava che Guenda ci era rimasta male e voleva… - AlfonsoFuggetta : RT @AlfonsoFuggetta: @AndrejBolkonsk1 @luca_forconi @WRicciardi Ma non c’entra niente! Era un commento di costume. Come se gli ultrasessant… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ma non Approvato il comunicato dell'emittente in relazione all'offerta pubblica di acquisto promossa da Titan Bidco SpA Fortune Italia